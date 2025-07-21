Тротуар возле ж/д станции «Малаховка» обновили под Люберцами

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с представителями РЖД провели инспекцию состояния станции «Малаховка». Она оснащена двумя платформами, при этом посадка и высадка пассажиров сейчас происходит на островной платформе № 1.

Владимир Волков сообщил, что по просьбам жителей в июне на улице Рельсовая была выполнена реконструкция тротуара. Ранее пешеходная зона часто затапливалась во время дождей, поэтому специалисты установили систему ливневой канализации и повысили уровень тротуара.

Ранее жители жаловались на состояние станции. Сейчас подрядчик РЖД активизировал работы: приведены в порядок прилегающая территория и подземный переход. Ежедневно станцией пользуются около двух тысяч человек, поэтому обеспечение комфортного и безопасного прохода для пассажиров — одна из главных задач.

Также отметили, что у станции жители оставляют велосипеды, однако организованной парковки для них пока нет.

В ближайшее время планируется рассмотреть возможность установки велосипедной стоянки.