Тротуар обустроят от улицы Красная Слобода до деревни Болтино в Мытищах

Замглавы Мытищ Артур Суворов провел встречу с жителями жилого комплекса «Мытищи Лайт». В ней также поучаствовали специалисты профильных управлений администрации и «Моавтодора».

Пешеходного тротуара не хватает на участке дороги вдоль Осташковского шоссе. Из-за этого многие пешеходы переходят дорогу не по правилам.

Средства на обустройство тротуара уже нашли. Работы выполнят в ближайшее время. Сейчас предстоит этапы согласований с учетом нахождения на этом участке переходно-скоростной полосы.

«У нас есть понимание с коллегами из „Мосавтодора“ о том, как решить этот вопрос. В случае положительного решения сами работы не займут много времени и могут быть выполнены до конца лета», — сказал директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков.