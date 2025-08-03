Тротуар обустроят на улице Ленина в Озерах в рамках подготовки к 100-летию города. Рабочие уже демонтировали старое дорожное покрытие, установили бордюрные камни и засыпали основание для новой пешеходной дорожки.

Работы планируют завершить к празднованию 100-летия Озер 15 и 16 августа.

Улица Ленина — главная транспортная артерия города, ее протяженность — около пяти километров. Она соединяет производственные и торговые площадки, государственные учреждения и жилые массивы. Здесь располагаются ключевые объекты инфраструктуры, в том числе больница, вокзал, Центр культуры, школы, храм и мемориальный комплекс.

В администрации Коломны отметили, что в рамках региональной программы в округе построят еще четыре новых тротуара: на Озерском шоссе от улицы Толстикова до улицы Ленина, на улице 3-го Интернационала от улицы Гражданская до улицы Толстикова, в деревне Губастово, а также тротуар, соединяющий два населенных пункта — Племхоз «Индустрия» и Рыбхоз «Осенка».