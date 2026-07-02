Тротуар на улице Климова отремонтировали в Ногинске

Работы прошли в районе Центра образования № 21. Они проведены в рамках губернаторской программы «Народные тропы», которая реализуется в Подмосковье с 2021 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, цель программы — обустройство востребованных пешеходных маршрутов на месте стихийных троп и максимальное удобство для жителей.

Ежедневно по тротуару на улице Климова проходят сотни учащихся, их родителей и педагогов. Старое покрытие из брусчатки, уложенное много лет назад, пришло в негодность: плитка просела, раскрошилась, во многих местах образовались выбоины. Передвижение становилось небезопасным, особенно в осенне-зимний период. Именно поэтому данный участок включили в адресный перечень программы.

Подрядная организация выполнила полный комплекс работ: демонтаж изношенного покрытия, устройство песчано-щебеночного основания, укладку нового асфальтового покрытия шириной не менее двух метров и установку бордюрного камня. По всем новым тротуарам, построенным в рамках программы, применяются единые стандарты качества.

Работы велись под контролем администрации округа. Строители завершили их в установленный срок, обеспечив высокое качество исполнения. Маршрут к школе стал комфортным и безопасным для всех пешеходов.