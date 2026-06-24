Тротуар на Рижском шоссе обустроят в Волоколамске к концу июня

Новую пешеходную дорожку создают для удобства и безопасности жителей и гостей города, посещающих физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер». Ход работ проверили глава Волоколамского округа Наталья Юрьевна Козлова и ее первый заместитель Сергей Шорников.

С просьбой обустроить на улице Рижское шоссе тротуар, который будет вести от автобусной остановки к спортивному комплексу, ранее обратились жители Волоколамска. Протяженность пешеходной дорожки составит более 70 метров, а ширина — два метра.

Специалисты уже установили бордюрный камень, подготовили песчаное основание и сделали щебеночный слой, а сейчас укладывают асфальтовое покрытие.

Новый тротуар обеспечит комфортный подход к физкультурно-оздоровительному комплексу для всех посетителей, в том числе для семей с детьми. Завершить работы планируется до конца июня.