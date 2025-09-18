Тротуар и уличное освещение появятся в одной из деревень Чехова в 2026 году

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Глава округа Михаил Собакин провел личный прием жителей Чехова, в ходе которого обсудил с жителями деревни Масново-Жуково и ближайших дачных поселков вопрос перевозки детей в шараповское отделение школы № 8. В результате программу строительства тротуаров дополнят с учетом обращений.

На данный момент запустить транспорт в деревне не позволяют нормативные требования к перевозке детей школьными автобусами.

«Переходное дорожное покрытие (асфальтная крошка), разворотная и посадочная площадки, дорожная разметка, дорожные знаки, линии уличного освещения и автобусный павильон отсутствуют. Более того, проезд к дачному некоммерческому товариществу „Васильково-2“ и вовсе проходит по частным земельным участкам», — отметил Михаил Собакин.

Поэтому школьный автобус забирает детей от поворота на дачное некоммерческое товарищество «Васильково-2», расстояние до которого почти один километр.

«Сообщил заявителю, что в рамках реализации муниципальной программы „Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса“ мы запланируем на будущий год обустройство тротуара и освещения для безопасного передвижения до имеющейся остановки», — подытожил глава округа Михаил Собакин.