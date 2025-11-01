Тросовые ограждения установили на Каширском и Володарском шоссе в Ленинском округе

В Ленинском городском округе установили тросовые ограждения протяженностью 822 метра на трех участках Каширского и Володарского шоссе. Работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ограждения поставили на 28-м и 27-м километрах Каширского шоссе, а также на Володарском шоссе от поворота на улицу Василия Молокова до дома № 8.

По словам главы Ленинского округа Станислава Каторова, эти участки дорог являются основными транспортными артериями для жителей деревень Дыдылдино, Апаринки, поселка Молоково, Горки Ленинские, Петровское и других населенных пунктов. Обновления провели для разделения потоков машин, снижения риска выезда на полосу встречного движения и предотвращения лобовых столкновений.

«Тросовые ограждения помогут обеспечить более безопасные условия для всех участников дорожного движения, включая автомобилистов и пешеходов. Также металлическое барьерное ограждение установили в Горках Ленинских силами Мосавтодор», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства Константин Демин.

Отметим, что проект реализуют в России с января 2025 год для обеспечения жителей инфраструктурой нового качества.