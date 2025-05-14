Тропиночную сеть в Томилинском лесопарке в Люберцах обустроят к сентябрю 2025 года

Устройство тропиночной сети в Томилинском лесопарке Большого Люберецкого карьера завершат в сентябре текущего года. Ее протяженность составит свыше шести километров.

Благоустройство лесопарка началось в середине апреля, работы идут по графику с соблюдением экологических требований. Всего по проекту облагородят свыше 30 гектаров. Благоустройство выполняют по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды».

На объекте трудятся семь машин строительной техники. Рабочие очищают территорию от аварийных и сухостойных деревьев. Для того, чтобы не повредить живые растения во время работы, устанавливают специальные ограждения. Также строители выравнивают поверхность земли и отсыпают ее песком для обустройства дорожно-тропиночной сети.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.