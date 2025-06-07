Тропиночную сеть в Летнем парке в Люберцах обустроили на 80%

В поселке Малаховка городского округа Люберцы продолжают реконструировать Летний парк. Исполняющая обязанности замглавы Люберец Ирина Курчигина, депутаты окружного Совета депутатов, сотрудники теруправления «Малаховка-Красково», муниципального учреждения «Дирекция парков» и представители подрядной организации проверили, как проходят ремонтные работы.

Вместе с комиссией Летний парк обошли и местные жители. Тропиночную сеть там обустраивают благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам начальника теруправления «Малаховка-Красково» Павла Максимкина, в парке также сделали площадку для выгула собак, а сейчас подрядчики начали устанавливать сваи под административное здание.

«Через месяц ожидается поставка малых архитектурных форм для детских игровых и спортивных площадок», — добавил Павел Максимкин.

Все работы выполнят конца этого года.

Отметим, что в 2025 году также завершат обновление Наташинского парка, сквера имени Громцева в Дзержинском, благоустройство Томилинского лесопарка и второй очереди «Лесной опушки». Помимо этого, появятся три новые малые общественные территории: на ВУГах, в микрорайоне Панки и в Дзержинском.