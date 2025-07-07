Тропиночную сеть начали обустраивать в Томилинском лесопарке в Люберцах

Специалисты начали обустраивать сеть пешеходных дорожек в Томилинском лесопарке городского округа Люберцы, также там ведут работы по прокладке системы освещения. Качество благоустройства проверила депутат Московской областной думы Татьяна Никитас.

На выездной встрече также собрались представители Комитета лесного хозяйства Московской области, министерства благоустройства региона, министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, сотрудники администрации Люберец, депутаты окружного Совета и местные жители.

«Особых замечаний по проведению благоустройства пока нет. Я думаю, что отработаем все предложения жителей совместно с подрядной организацией, учтем все пожелания и продолжим наши работы», — отметила Татьяна Никитас.

Исполняющая обязанности заместителя главы Люберец Ирина Курчигина рассказала, что ранее подрядчик очистил территорию лесопарка от валежника.

«При выполнении работ для сохранения деревьев установили специальные ограждения», — пояснила она.

В рамках первого этапа реконструкции лесопарка обустроят тропиночную сеть и установят опоры освещения. Работы планируют завершить в сентябре 2025 года.

«Во время выездного совещания и встречи с инициативными жителями мы услышали их пожелания, которые обязательно учтем. Подробно изучим проект освоения лесов и проект благоустройства этой территории», — сказал начальник организации лесной охраны № 1 Комитета лесного хозяйства Московской области Владислав Квитковский.

Отметим, что работы в Томилинском лесопарке проводят по государственной программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в Люберцах планируют благоустроить четыре и спроектировать три парковые зоны.