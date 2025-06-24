Тропиночную сеть и лыжную трассу обустроят в Томилинском лесопарке в Люберцах

Как рассказали в управлении благоустройства администрации Люберец, подрядчик собрал валежник на территории лесопарка, а сейчас готовит основание под тропиночную сеть.

«Параллельно специалисты прокладывают инженерные системы под освещение», — добавили сотрудники администрации.

Отметим, что по проекту благоустроят свыше 30 гектаров лесопарка. Там обустроят тропиночную сеть и лыжную трассу из экологичных материалов с сохранением корневой системы. Помимо этого, в парке появится детская игровая и спортивная площадки, павильон для проката спортинвентаря, а также лавочки, урны, опоры освещения с теплым светом и автоматическим отключением в ночное время для сохранения экосистемы. По просьбе жителей построят площадку для выгула собак. Благоустройство Томилинского лесопарка проводят по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды». Первый этап — устройство тропиночной сети с установкой опор освещения планируют завершить в сентябре 2025 года.