Троицкому храму в деревне Лужки в Серпухове исполнилось 270 лет

31 мая старинная деревня Лужки городского округа Серпухов принимала поздравления с двойным праздником. День населенного пункта совпал с великим христианским торжеством — Днем Святой Троицы, а местный храм, освященный в честь Троицы Живоначальной, отпраздновал 270-летие.

По сложившейся благочестивой традиции праздничные мероприятия стартовали с божественной литургии в Троицком храме. После торжественного богослужения состоялся крестный ход, объединивший прихожан и гостей деревни в общей молитве.

С приветственным словом к собравшимся обратился настоятель храма протоиерей Александр Никитин. Он поздравил жителей и гостей Лужков с праздником Святой Троицы, напомнив о значении сошествия Святого Духа на апостолов и о символическом обновлении Церкви. С поздравлением к лужковцам также обратилась депутат Совета депутатов Ольга Ковшарь, пожелав жителям мирного неба, здоровья, благополучия и дальнейшего процветания.

Каменный храм в Лужках, отмечающий 270-летний юбилей, был возведен на средства серпуховских благотворителей — купцов Кишкиных. Святыня остается духовным центром для жителей левобережья Оки.

Для гостей организаторы (Культурно-досуговое объединение г. о. Серпухов) подготовили насыщенную программу. Все желающие могли попробовать себя в роли художника на пленэре «У Святой Троицы». Православный приход организовал благотворительную выставку-продажу, вырученные средства направят на нужды благотворительности. Местные и приглашенные мастера провели мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, а выступления творческих коллективов создали праздничное настроение. Всех гостей угощали традиционными кушаньями — яичницей, зелеными щами и «Троицким морсом».