Троим детям-сиротам в Люберцах вручили ключи от квартир

В городском округе Люберцы трое детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от квартир. Однокомнатные квартиры расположены в поселке Марусино.

Кристина учится на втором курсе Люберецкого техникума имени Гагарина по специальности «Информационные системы и программирование». Она увлекается рисованием и мозаикой, любит животных и заботится о своей собаке Ласе.

Андрей закончил университет МВД по направлению «Юриспруденция». В свободное время занимается охотой, рыбалкой и спортом.

Матвей учится на третьем курсе Детчинского аграрного колледжа, активно занимается спортом и входит в баскетбольную команду села Детчино.

«Дом — это место, откуда все начинается. Искренне желаю Кристине, Андрею и Матвею скорейшего новоселья, благополучия и всего самого доброго. В этом году мы обеспечим жильем 11 юношей и девушек из данной категории жителей», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Владимир Волков также отметил, что в прошлом году новоселье отпраздновали 49 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.