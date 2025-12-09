Молодые жители Жуковского вошли в число победителей регионального конкурса «Волонтер года — 2025», проходившего при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области. Финал соревнований прошел в Мытищах, где дипломами и наградами отметили самых активных добровольцев Подмосковья.

Представители округа стали победителями сразу в трех номинациях. Алексей Петришин получил признание в номинации «Надежный тыл» — за системную поддержку мероприятий и помощь в организации логистики и снабжения. Александр Владимиров признан лучшим в номинации «Патриотическое волонтерство» — за вклад в патриотические акции и работу с молодежью. Главную награду конкурса — титул «Волонтер года» — присудили Елизавете Федоровой за всестороннюю активность, инициативность и влияние на развитие добровольческого движения в округе.

«У нас сформировалась невероятно дружная и сильная команда добровольцев. Ребята помогают на городских мероприятиях, поддерживают старшее поколение, собирают гуманитарную помощь — словом, всегда рядом, когда это важно», — сообщил глава округа Андроник Пак.