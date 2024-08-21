Трое учеников из Мытищ получили путевки в детский центр на Дальнем Востоке

Победители всероссийского конкурса «Фестиваль талантов» из Мытищ отправились отдыхать к Тихому океану. Во всероссийском детском центре «Океан» троих ребят ждут творческие каникулы, интересные занятия и мастер-классы.

Участниками смены стали Серафим Стойков, Кристина Золина и Арина Черевкова. Они занимаются в Образцовом детском коллективе Московской области «Страна чудес» в Детско-юношеском центре «Галактика». Ребята победили в конкурсном отборе программы «Фестиваль талантов» в номинации «Актерское мастерство». Конкурс проводил Институт современного искусства совместно со Всероссийским детским центром «Океан».

Школьники из Мытищ оказались в числе 80 талантов — участников со всей России. Десятая смена в «Океане» — это мастер-классы по вокалу, танцам и тренинги по актерскому мастерству. Детей ждут увлекательные каникулы — купание в волнах Тихого океана, участие в различных творческих и спортивных мероприятиях.

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