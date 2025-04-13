Трое школьников из Подольска стали призерами всероссийской олимпиады школьников

Ученики из Подольска показали высокие результаты по истории и китайскому языку на Всероссийской олимпиаде школьников. Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов поздравил призеров с победой.

Уже во второй раз отличилась на олимпиаде ученица лицея № 23 Татьяна Острянинова. Сначала девушка проявила себя в дисциплине «Искусство», а сейчас стала лидером по истории. Татьяна планирует поступать в Московский государственный институт международных отношений.

По словам Григория Артамонова, ребята не перестают радовать своими успехами: они принесли Подольску и Московской области уже два победных и семь призовых мест.

«К своей мечте настойчиво идет Татьяна Острянинова. Она еще не раз порадует новыми успехами!» — сказал руководитель муниципалитета.

Григорий Артамонов поздравил и призеров по китайскому языку Всероссийской олимпиады школьников: ученицу лицея № 5 Алену Щуренко и воспитанника лицея «Парус» Александра Артеменко.

Отметим, что состязания по 24 предметам среди школьников продолжаются. Подмосковье представляют 49 ребят из 14 образовательных организаций Подольска. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.