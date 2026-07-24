Трое рабочих погибли при ремонте на КНС в Щелкове

При проведении ремонтных работ на канализационно-насосной станции в Щелкове погибли три сотрудника подрядной организации. Об этом в телеграм-канале сообщила прокуратура Московской области.

Работники отравились угарным газом и скончались.

«Щелковская городская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности при выполнении работ повышенной опасности», — отметили в надзорном ведомстве.

Городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, которое возбудило следствие по факту гибели работников.

В июле ВСУ атаковали Энергодар, беспилотник попал в автомобиль на улице Энергетиков. В результате атаки погибли главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев и его водитель.