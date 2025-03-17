Трибуны и беговые дорожки обустроят на стадионе «Полет» в Лыткарине

В округе продолжается капитальный ремонт стадиона «Полет». В настоящее время ведутся работы по возведению металлического ограждения по периметру верхнего поля — основной части стадиона, где в будущем разместятся трибуны для болельщиков, обновленное футбольное поле с современным покрытием и новые беговые дорожки.

Со стороны очистных сооружений ограждение уже установлено, что позволяет очертить границы будущего спортивного комплекса. Кроме того, в соответствии с утвержденным проектом капитального ремонта, строители выполняют опиловку деревьев. Вдоль улицы Парковой установлен временный забор из сетки. Возведение постоянного ограждения запланировано после завершения демонтажных работ в сентябре этого года.

Заместитель главы округа Евгений Забойкин подчеркнул историческую значимость стадиона для округа.

«Стадион остается одним из главных спортивных мест города. Его построили в 1968 году по инициативе Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова», — добавил Евгений Забойкин.

Капитальный ремонт стадиона «Полет» стал возможен благодаря поддержке Министерства строительного комплекса Московской области.