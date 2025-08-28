Триатлон «Николов Перевоз» пройдет в Дубне 30 августа
Для участия в триатлоне «Николов Перевоз», который пройдет 30 августа, в Дубну приедут спортсмены от 18 до 88 лет из 57 городов России и зарубежья. Почти все 500 слотов разобраны.
Триатлеты сначала поплывут по Волге, потом поедут на велосипедах по тенистым улицам наукограда, последний отрезок дистанции будут преодолевать бегом по живописной Менделеевской набережной.
Красивейшие пейзажи, достойный уровень организации и атмосфера научного городка делают уникальным триатлон в Дубне и каждый год привлекают спортсменов из разных уголков России и зарубежья.
Организаторы объявляют — готовность стартового городка 60%. Глава Дубны Максим Тихомиров отметил энергичное участие всех городских служб.
«Коммунальщики, силовики, городская спортивная общественность — все сработали четко. Мы сделали все, чтобы организовать максимально комфортные трассы», — сообщил он.
Уже установлены ограждения, информационные тумбы, будут развернуты шатры, где участники смогут переодеться, зарегистрироваться, перекусить.
Ожидается несколько тысяч человек — спортсменов и болельщиков. Старты 30 августа с 11 часов на набережной Менделеева.
Без возрастного ограничения.