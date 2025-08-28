Триатлон «Николов Перевоз» пройдет в Дубне 30 августа

Для участия в триатлоне «Николов Перевоз», который пройдет 30 августа, в Дубну приедут спортсмены от 18 до 88 лет из 57 городов России и зарубежья. Почти все 500 слотов разобраны.

Триатлеты сначала поплывут по Волге, потом поедут на велосипедах по тенистым улицам наукограда, последний отрезок дистанции будут преодолевать бегом по живописной Менделеевской набережной.

Красивейшие пейзажи, достойный уровень организации и атмосфера научного городка делают уникальным триатлон в Дубне и каждый год привлекают спортсменов из разных уголков России и зарубежья.