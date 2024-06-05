Три выпускницы из Воскресенска сдали ЕГЭ на 100 баллов

В городском округе Воскресенск подвели итоги Единого государственного экзамена. Три выпускницы общеобразовательных учреждений получили максимальные 100 баллов за экзамены по литературе и химии.

Дарья Тамбеева из лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова и Кира Афанасьева из школы «Наши традиции» набрали по 100 баллов за экзамен по литературе. Это позволило им не только заслужить почетное звание стобалльников, но получить статус победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Дарья также приняла участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в составе сборной команды Московской области по русскому языку и литературе.

Третьей стобалльницей городского округа Воскресенск стала еще одна выпускница лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова. Агата Булычева стала лучшей на экзамене по химии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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