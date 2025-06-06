Три выпускника в Лобне сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

Одиннадцатиклассники городского округа показали отличные результаты на Едином государственном экзамене по химии. Максимально возможные баллы набрали трое учащихся.
Стобалльников подготовили в школе № 6, лицее и школе № 10. В управлении образования администрации городского округа отметили, что столь высокий результат свидетельствует о высоком уровне подготовки выпускников и качественной работе педагогов
Напомним, Единый государственный экзамен в этом году сдают 143 выпускника школ Лобни. Основный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ продлится до 16 июня. Пункты приема экзаменов расположены на территории двух образовательных учреждений. 70 выпускников проходят испытания в средней школе № 7, а 65 — в школе № 10.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал успехов подмосковным выпускникам на экзаменах.
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