Три выпускника в Лобне сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

Стобалльников подготовили в школе № 6, лицее и школе № 10. В управлении образования администрации городского округа отметили, что столь высокий результат свидетельствует о высоком уровне подготовки выпускников и качественной работе педагогов

Напомним, Единый государственный экзамен в этом году сдают 143 выпускника школ Лобни. Основный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ продлится до 16 июня. Пункты приема экзаменов расположены на территории двух образовательных учреждений. 70 выпускников проходят испытания в средней школе № 7, а 65 — в школе № 10.