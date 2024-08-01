Три учителя из Красногорска вошли в топ-100 лучших педагогов Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил список лучших педагогов региона. В него попали три учителя из городского округа Красногорск.

В числе 100 лучших педагогов Подмосковья оказались: учитель информатики Нахабинской гимназии № 4 Татьяна Александровна Семенкова, учитель русского языка и литературы гимназии № 7 имени Яковлева Марина Васильевна Валова и учитель истории и обществознания школы № 10 Владимир Александрович Басов.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков отметил, что труд каждого номинанта, преданность профессии и верность традициям наставничества сегодня определяют успехи юных красногорцев, закладывая ту прочную основу будущего, что будет формировать развитие нашего округа.

Все учителя, вошедшие в топ-100 получат материальное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Эти средства выделят из регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».