Три ученика школы № 19 в Серпухове получили 100 баллов на ЕГЭ по математике

Выпускники Серпухова продолжают радовать отличными результатами Единого государственного экзамена. Сразу трех стобалльников по профильной математике подготовила учитель Татьяна Леднева из школы № 19 имени Романа Катасонова.

Павел Галышев мечтает проектировать городские пространства и высотные здания, будет поступать в Московский государственный строительный университет на архитектурный факультет.

Евгения Серебрянская — неоднократный призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и подмосковных олимпиад по обществознанию, победитель олимпиады «ПросветУм» по педагогике. Все 11 классов окончила с отличием, за плечами — более 580 часов волонтерства.

Тимофей Расторгуев — победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и астрономии, планирует связать свою жизнь с авиастроением, поступая в Московский авиационный институт.

«Математика — это фундамент, на котором держится инженерия, архитектура и высокие технологии. Уверен, что ребята станут опорой для развития Серпухова и страны в целом. Поздравляю», — сказал глава муниципалитета Алексей Шимко.