Три стоматологические поликлиники реорганизовали в Подольске

В городском округе Подольск объединили три стоматологические поликлиники. Теперь у Подольской детской городской стоматологической поликлиники, Подольской городской стоматологической поликлиники и Домодедовской городской стоматологической поликлиники одна официальная страница в интернете.

Врачи детской стоматологической поликлиники принимают пациентов по адресу: улица Кирова, дом № 7, с понедельника по пятницу с 07:30 до 20:00. В субботу учреждение здравоохранения открыто с 08:00 до 14:00. Посетить взрослую стоматологическую поликлинику на Революционном проспекте, дом № 29/7, можно с понедельника по пятницу с 07:30 до 20:50, а в субботу — с 08:00 до 20:00.

После ремонта начала работать и стоматологическая поликлиника обособленного структурного подразделения № 5 — Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Подольская областная клиническая больница». Она расположена в микрорайоне Климовск по адресу: проспект 50 лет Октября, дом № 14/6.

Чтобы посетить врача-стоматолога и других специалистов, необходимо приехать в учреждение здравоохранения лично и прикрепиться. Записаться на прием можно онлайн на портале «Госуслуги».