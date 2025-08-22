Три школы из Химок вошли в топ-100 регионального рейтинга

Рейтинг 100 лучших образовательный учреждений области опубликовали на Форуме педагогов Подмосковья. Сразу три школы округа вошли в этот список: «Химкинский лицей» занял 14 место, «Триумф» — 21 место и «Аэрокосмический лицей» — 79 место.

Оценивали образовательные учреждения по ключевым показателям: результатам школьников на едином государственном экзамене и всероссийской олимпиаде, учитывали и их достижения в спортивных состязаниях, творческих конкурсах и фестивалях.

Помимо этого, комиссия рассматривала успехи педагогов в профессиональных конкурсах, а также эффективность программ дополнительного образования.

Отметим, что результаты рейтинга ежегодно озвучивают перед 1 сентября. Делегация из Химок приняла участие в форуме педагогов и вместе с коллегами обсудила ключевые задачи на предстоящий учебный год.

Центральным событием форума стала пленарная сессия «Образование будущего: тренды, инновации, ИИ», которую открыли губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф.