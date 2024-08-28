Три школы и три детских сада капитально отремонтируют в Щелкове в 2025 году

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Еще шесть учебных учреждений капитально обновят в Щелкове в следующем году. Вопрос развития образовательной сферы в округе обсудили на совещании с главой муниципалитета.

Подготовка школ и детсадов ко Дню знаний стала ключевой темой совещания с главой городского округа Щелково Андреем Булгаковым. Новая школа 1 сентября откроется в Медвежьих Озерах. Также после капремонта детей встретят школы № 3 и № 13.

«Динамика капитальных ремонтов образовательных учреждений уже выросла в два раза по сравнению с прошлой пятилеткой, но на достигнутом не останавливаемся. Важная новость для всех жителей округа — нам удалось войти в программу капремонта на 2025 год сразу с тремя школами и тремя детскими садами», — сказал Андрей Булгаков.

Обновят в следующем году первые корпуса школ № 21 и № 24, лицей № 14, а также детские сады — структурные подразделения школ № 16, 21 и 10. А в этом году открытые стадионы откроют в гимназии № 2, школах № 13 и № 24, новом корпусе школы № 19.

На совещании также обсудили подготовку к осенне-зимнему сезону. Также отчитались о поручениях, которые уже выполнили. Так, дополнительные тренажеры установили на детской площадке у дома № 25 по Пролетарскому проспекту, сухие деревья опилили по Талсинской улице.

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