Три школы Химок вошли в число лучших в регионе по количеству стобалльников

По числу выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, сразу три образовательных учреждения Химок попали в региональный рейтинг. Итоги подвели на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями муниципалитетов.

Химкинский лицей, школа № 10 и школа «Триумф» вошли в список лидеров по количеству высокобалльников по итогам Единого государственного экзамена. В лицее семь учеников получили максимальные баллы по химии, физике и информатике. В школе № 10 шесть одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ на 100 баллов по химии и литературе. В «Триумфе» пятеро выпускников достигли высшего результата по химии, физике, информатике и русскому языку. Глава Химок Елена Землякова поздравила отличников и поблагодарила их за высокий уровень подготовки.

«Ваши успехи — это гордость не только школы, но и всего городского округа Химки. Вы являетесь примером для многих учеников, и, я уверена, что впереди у вас еще много достижений», — подчеркнула Елена Землякова.

По итогам экзаменационной кампании 2024 года в Химках 27 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ, а более 250 учеников окончили школу с аттестатами с отличием.