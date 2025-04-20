Три школьницы из Люберец стали призерами Всероссийской олимпиады по физкультуре

Призовые места в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре заняли три участницы из Люберец: девятиклассницы Полина Байрахтарова и Юлия Шаймарданова, а также ученица одиннадцатого класса Кира Сумская. Руководитель муниципалитета Владимир Волков поздравил девушек с победой.

Глава Люберец Владимир Волков пожелал школьницам успехов и новых ярких достижений.

«У нас сразу три призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. Высокие результаты показали: ученица 9-го класса школы № 27 Полина Байрахтарова, ученица 9-го класса лицея № 12 Юлия Шаймарданова и ученица 11-го класса школы № 8 Кира Сумская. Поздравляю девушек, их родителей и наставников!» — сказал руководитель муниципалитета.

Отметим, что в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева предусмотрены выплаты участникам, призерам и победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Занявшим первые места вручат по 500 тысяч рублей, призерам перечислят по 300 тысяч рублей, а финалисты получат по 100 тысяч рублей.