Три поликлиники достроят в Люберцах в 2025 году

В Люберцах в 2025 году планируют достроить три поликлиники: в поселках Октябрьский и Мирный, а также в ЖК «Люберецкий». Их укомплектуют современным оборудованием.

Строительство трех новых поликлиник смешанного типа завершат в 2025 году в Люберцах. Это учреждение на 500 посещений в смену в поселке Октябрьский, на 540 — в поселке Мирный, на 300 — в ЖК «Люберецкий».

«В этом году открыли детскую поликлинику в ЖК „Жулебино Парк“ на 100 посещений в смену. В этом же микрорайоне завершаем строительство взрослой поликлиники также на 100 посещений в смену. Наш округ стал третьим в Подмосковье, где открыли отделение реабилитации. Лечиться здесь будут пациенты, перенесшие нарушение кровообращения головного мозга, с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, и опорно-двигательного аппарата», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Также поликлинику на 600 посещений в смену в прошлом году открыли в микрорайоне Зенино. Здесь ввели в строй подстанцию скорой помощи рядом с учреждением.

Кроме того, в комплексе «Люберцы Парк» открыли поликлинику на 155 посещений в смену. В стационаре Люберецкой областной больницы появились два новых отделения — нейрохирургии и сосудистой хирургии с новым оборудованием.

Закончились ремонты поликлинического отделения психоневрологического диспансера филиала ЦКПБ им. Ф. А. Усольцева и поликлиники № 2 и обновление кровель терапевтического корпуса стационара № 1 и диагностического корпуса стационара № 2.

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