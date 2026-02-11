Три подмосковные команды поборются за трофей на турнире по киле

Три известные команды из Подмосковья примут участие в межрегиональном турнире по киле, который состоится в Дзержинском. За главный трофей поборются региональная сборная «Наш Дом», «Любера» из Люберец и «1380 килАтонн» из Дзержинского. Также в турнире примут участие команды из Москвы и Владимирской области.

Турнир пройдет 24 января в манеже стадиона «Орбита» в Дзержинском (Московская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

Напомним, что в ноябре 2025 года подмосковные команды стали победителями и призерами на всероссийском турнире по киле «Богатырская сеча» в Москве. В детском дивизионе первое место заняла команда из Раменского муниципального округа «Спарта». Во взрослом дивизионе «серебро» завоевала команда «Наш дом», состоящая из профессиональных игроков из Раменского, Люберец и Чехова.

Кила — это русская национальная спортивная игра с мячом, которая стала популярной благодаря своей зрелищности и мужественности. Она распространилась на 53 региона России и другие страны.

Проект «Кила — национальный спорт России» стал лучшим из 5582 проектов всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» и получил гран-при от министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева.

Место проведения: г. Дзержинский, ул. Спортивная, 3Б, крытый манеж стадиона «Орбита».

Дата и время: 24 января, 10:00.

