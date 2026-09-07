Сегодня 10:31 Три подъезда в Люберцах прошли отбор в финал областного конкурса Фото: 360.ru Подмосковье

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В Подмосковье стартовал второй этап ежегодного конкурса «Лучший подъезд». Из девяти заявок от городского округа Люберцы отбор прошли три.

В финальном этапе округ представляют дома на проспекте Победы, 14, Московской улице, 8, и улице Гоголя, 54, корпус 1 в Томилине. Выездная комиссия оценивает состояние входных групп, освещение, оформление и качество ремонта в подъездах. В составе проверяющих — представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, органов местного самоуправления, управляющих организаций, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, а также активные жители.

Первый подъезд дома № 14 на проспекте Победы обновили в 2025 году по программе «Мой подъезд». Здесь отремонтировали стены, заменили напольную плитку, почтовые ящики и светильники. Но яркого оформления для победы недостаточно. Учитывают весь комплекс выполненных работ: состояние стен и полов, оконных блоков, входных групп и общее содержание подъезда.