Три подъезда из Люберец вышли в финал областного конкурса

Промежуточные итоги состязания «Лучший подъезд Подмосковья» проводят в рамках программы губернатора «Мой подъезд». В этом году на конкурс подали 38 заявок, во второй этап прошли 17 подъездов.

В финальный этап конкурса в номинации «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья» вышли подъезд № 2 на улице Гоголя, дом № 54, корпус 1 и подъезд № 1 на проспекте Победы, дом № 14.

Подъезд № 1 на улице Московской, дом № 8 вышел в финал в номинации «Лучший „тематический“ подъезд».

Финалистам предстоит выездная проверка: представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору оценят качество ремонта, состояние входных групп, освещение и оформление. Остальные объекты, не вошедшие в тройку лидеров, будут бороться за приз зрительских симпатий на портале «Добродел».

Итоги конкурса подведут в конце сентября.