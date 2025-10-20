Три передвижных пункта вакцинации против гриппа заработали в Истре

В округе Истра продолжается вакцинация против гриппа. Сделать прививку можно во всех поликлиниках муниципалитета, а также в трех мобильных пунктах.

Прививку делают отечественными вакцинами после осмотра врача. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Отметим, что дети могут пройти вакцинацию от гриппа в детских поликлиниках, амбулаториях и в образовательных учреждениях, но только с согласия родителей и после осмотра врача.

Для удобства жителей в округе появились мобильные пункты вакцинации. Работать они будут с понедельника по пятницу на этой неделе и следующей. Всего заработают три пункта: вблизи ТЦ «Дедовск», автовокзала «Станция Истра» и «Новоиерусалимского монастыря». Время работы первого и второго — с 16:00 до 19:00, а в «Новоиерусалимском монастыре» станция будет работать только по выходным с 09:00 до 13:00.