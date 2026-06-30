Три памятника архитектуры восстановят в Дмитрове

Заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Егор Кончаловский посетил с рабочим визитом Дмитровский округ. Председатель комиссии по развитию культуры и туризма осмотрел три особняка XIX–XX веков

Дома Клятовых, Новоселовых и Милютиной являются памятниками архитектуры регионального значения. Они уже переданы по губернаторской программе «Аренда за рубль» инвестору, который должен выполнить полную реставрацию и обеспечить дальнейшее содержание объектов в надлежащем состоянии.

Во время прогулки по центру Дмитрова глава округа Михаил Шувалов рассказал Егору Кончаловскому о планах развития туристической инфраструктуры и возвращении Дмитровского животворящего креста.

«Мы видим развитие города в контексте его богатого исторического прошлого. А прекрасная природа и ландшафт — большой плюс для туризма», — отметил Михаил Шувалов.

Егор Кончаловский высоко оценил произошедшие в городе изменения: просторную площадь, чистоту и благоустройство. Он подчеркнул, что выбранные для реставрации объекты имеют выгодное расположение в центре с развитой социальной и дорожной инфраструктурой, что гарантирует им «хорошее будущее».