Три новых отопительных котла в селе Марфино установят в Мытищах до 30 ноября

Рабочие приступили к установке трех новых котлов в мытищинском селе Марфино. Котельная № 72 снабжает теплом семь многоквартирных домов, одну коммерческую управляющую компанию, семь общежитий и санаторий СКК «Подмосковье».

Более 30 лет в мытищинской котельной № 72, расположенной в селе Марфино, не проводился капитальный ремонт. Оборудование за такое время износилось, поэтому администрация начала установку новых котлов. Котельная обеспечивает тепло у более чем 2000 человек.

Сейчас восемь рабочих готовят сразу три новых котла к началу этого отопительного сезона. В график укладываются и уже заменили порядка 15 метров сетей запорной арматуры. Рабочие планируют завершить работы по монтажу третьего котла к середине сентября, параллельно приступают к установке второго.

Осенью котельная готова будет вступить в новый отопительный сезон, но чтобы исключить возможные риски, регулярные проверки рабочего процесса будут проходить еженедельно.