Три новых лор-комбайна установили в клинической больнице в Химках в 2025 году

Современное оборудование, позволяющее проводить широкий спектр диагностических и хирургических процедур, установили в Центре лечебной физкультуры и спортивной медицины, поликлинике № 5 на улице Молодежной и во взрослой поликлинике № 9 в Подрезкове в Химках. Новые аппараты закупили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

По словам старшей медицинской сестры Химкинской клинической больницы, депутата Надежды Смирновой, современное оборудование откроет новые возможности для диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа.

«Это еще одно подтверждение того, что инвестиции в медицину — это инвестиции в будущее региона», — добавила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.