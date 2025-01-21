Три новых автомобиля скорой помощи вывели на линию в Подольске

В Подольске закупили три современные «Газели» NN класса для станции скорой помощи. Машины оборудовали всем необходимым для комфортной работы медицинских работников.

Автомобили оснастили парктрониками, камерой заднего вида и мультимедийной системой со встроенной навигацией. Пневмоподвеска облегчит эвакуацию пациента, а уменьшенный радиус разворота позволит водителям более комфортно маневрировать во дворах.

Разработчики расширили внутреннее пространство для удобства медицинского персонала и пациентов. Скорые укомплектовали отечественным оборудованием, в том числе дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, электрокардиографами с возможностью дистанционной расшифровки, термоодеялами, комплектами для оказания первой помощи, включая акушерскую.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева автопарк нашей подстанции регулярно обновляется. Всего за три месяца ввели в эксплуатацию еще несколько машин, которые уже успешно зарекомендовали себя на практике», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.