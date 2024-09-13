Три новых аппарата узи поступили в больницу в Мытищах

Поступили три аппарата ультразвуковой диагностики в реанимационные отделения Мытищинской больницы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Один аппарат портативный премиум-класса, а два других экспертного уровня.

Современные аппараты позволяют проводить высокоточные исследования жизненно важных систем организма: органов брюшной полости, щитовидной и молочной желез, артерий, вен и лимфатических узлов, мочевыделительной системы, мягких и других тканей.

«Новые ультразвуковые аппараты отличаются мобильностью и легкостью, что имеет решающее значение в условиях реанимации», — отметил заведующий отделением и функциональной диагностики Еган Еганов.

Ранее, в рамках программы модернизации первичного звена, в поликлиники № 5 и № 6 поступили четыре аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности.

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