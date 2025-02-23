Три новые пешеходные дорожки обустроят в Дубне в 2025 году

Пешеходные дорожки обустроят в Дубне в рамках губернаторского проекта «Народные тропы». На участках сделают тротуары шириной более двух метров.

Первая тропа соединит улицы Александровка и Речная. Ее длина составит 137 метров. Вторая дорожка длиной 96 метров появится от улицы Солнечная до автобусной остановки «Правление». Третья расположится от улицы Орджоникидзе за школой № 10 до СНТ «Заря-2». Ее протяженность — 225 метров.

На участках сделают троутары шириной 2, 2 метра на щебеночном основании с бордюрами и покрытием из мелкозернистого асфальта. Это позволит обеспечить безопасность пешеходов и долговечность. Работы начнутся в мае, а закончатся не позднее июля.

«Обустройство этих пешеходных зон — небольшой, но важный шаг в развитии городской инфраструктуры, и будет способствовать улучшению качества жизни в нашем округе», — сказал глава городского округа Максим Тихомиров.