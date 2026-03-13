Три народных тропы обустроят для жителей Истры в этом году

Территория Новопетровско-Ядроминская объединяет 39 населенных пунктов с населением 14,5 тысячи человек. За последние годы здесь провели масштабные работы — от обновления инфраструктуры до модернизации коммунального хозяйства.

В прошлом году в сфере ЖКХ капитально отремонтировали шесть кровель и четыре подъезда. В Курсаково и Новопетровском обновили газовые сети, в Румянцево, Курово и Новопетровском построили три станции водоочистки. В Пречистом заменили тепловые сети, а в Новопетровском модернизировали котельную № 3. В подъездах установили около 140 информационных щитов, в Курсаково сделали пандус.

«Работы затронули практически все сферы жизни, — отметили в администрации округа. — Важно, что преображение территории видят сами жители».

Благоустройство тоже не осталось без внимания. Комплексно обновили четыре двора и столько же детских игровых комплексов. Модернизировали пять контейнерных площадок, обустроили девять тротуаров. В Деньково построили новый тротуар. Заменили более 10 километров линий уличного освещения. В Рубцово и Савельево обновили три участка дорог, отремонтировали мост через реку Молодильня у деревни Троица. Заменили асфальт на шести участках муниципальных и двух участках региональных дорог.

В этом году планы не менее масштабные. В Новопетровском, Курово и Курсаково отремонтируют четыре фасада и четыре кровли жилых домов. В Румянцево обновят газопровод с датчиками контроля загазованности. Модернизируют котельную в Курсаково. В Новопетровском и Курсаково проведут текущий ремонт семи подъездов. Также в планах — обновить более 2,3 километра муниципальных дорог и создать три тротуара в Новопетровском по программе «Народные тропы».