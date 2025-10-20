Три многоэтажных дома построят в микрорайоне «Ценность» в Дубне

В новом микрорайоне «Ценность» на Тверской улице в Дубне в рамках проекта комплексного развития территории возведут три многоэтажных дома с символичными названиями «Доверие», «Любовь» и «Счастье». Каждая новостройка будет иметь свой архитектурный стиль и цветовое решение, но при этом вписываться в общую концепцию квартала.

О планах строительства представитель компании‑застройщика сообщил главе городского округа Дубна во время посещения строительной площадки первого дома. На сегодняшний день заложен фундамент, ведутся работы по возведению первого этажа. Дом будет 11‑этажным, в нем запланировано 140 квартир.

В эти дома планируется расселить жителей восьми аварийных бараков. По словам администрации и застройщика, благодаря контролю со стороны муниципалитета и высоким темпам работ переезд жителей в комфортные квартиры может состояться значительно раньше — уже в 2026–2027 годах вместо ранее намеченного 2032 года.