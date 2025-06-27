Три места для отдыха у воды оборудовали в Люберцах

Жители Люберец могут провести время на трех официальных местах отдыха у воды. Их организовали на Кореневском карьере, Малаховском озеро и Дзержинском карьере в районе экстрим-парка «Фристайл».

При этом купаться в водоемах запрещено. Накануне берег Дзержинского карьера проверили сотрудники администрации округа, специалисты ГИМС МЧС России и пожарной инспекции. Сейчас составляют дорожная карта для обустройства здесь городского пляжа.

«На первом этапе планируется за счет предпринимателей, осуществляющих деятельность на Дзержинском карьере, оборудовать посты спасателей. Далее будет прорабатываться вопрос благоустройства береговой зоны с последующей организацией городского пляжа», — отметил начальник управления ГО и ЧС администрации городского округа Люберцы Эдуард Сигалов.

Также водолазы проверят дно карьера и огородят буйками места, предназначенные для купания. Места для купания организуют для детей.

Воду здесь проверят качество воды, исследуют песок по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.