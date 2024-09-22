Три лесных пожара потушили в Балашихе

Три пожара потушили в Кудиновском, Кучинском и Озерном участковых лесничествах под Балашихой. Возгорания обнаружили жители местных деревень и сообщили по номеру 112.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, пожары удалось потушить за восемь часов.

Причиной пожаров стал поджог, виновных ищут.

В комитете напомнили, что за действия, которые привели к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110, для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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