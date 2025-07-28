Три котельные капитально отремонтируют в Королеве в 2025 году

В Королеве продолжается масштабная модернизация систем ЖКХ. Устаревшее технологическое и электротехническое оборудование заменяют на новое, а также устанавливают современные мощные котлы отечественного производства.

Котельная «Текстильщик», построенная в 1975 году и обеспечивающая теплом и горячей водой 45 многоквартирных домов, 15 социальных учреждений и более семи тысяч жителей микрорайона, впервые за десятилетия проходит комплексное обновление.

Котельная «3,3А», которая снабжает теплом около 20 тысяч жителей, 90 жилых домов и 18 социальных объектов микрорайона Юбилейный с момента открытия в 1985 году не подвергалась реконструкции. Напомним, именно здесь прошлой зимой произошла авария, что подчеркнуло необходимость обновления.

Одна из крупнейших котельных в городе — «Самаровка», введенная в эксплуатацию в 1987 году, обеспечивает теплом и горячей водой 60 тысяч жителей, 155 многоквартирных домов и 69 социальных учреждений. В рамках модернизации здесь также проводятся необходимые работы.

Кроме того, на котельной «Новые Подлипки» продолжается обновление: в этом году планируется капитальный ремонт резервного топливного хозяйства.

Такие меры позволят повысить надежность и эффективность теплоснабжения в наукограде, обеспечив комфортные условия для жителей и организаций.