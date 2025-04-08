Три коллектива из Реутова победили на областном танцевальном фестивале

Традиционный конкурс-фестиваль «Танцевальный калейдоскоп» завершился в деловом комплексе «Мир» в Реутове. Участники представили 58 творческих номеров в различных стилях и направлениях.

Конкурс провели в Реутове уже в 14-й раз. В этом году в нем приняли участие 28 танцевальных коллективов из Реутова, Москвы и других городов Подмосковья.

Они выступали в нескольких номинациях. Коллектив «Калинка» из Реутова победил в категории «Народный танец».

Лучшими в номинации «Эстрадный танец» стали ансамбли из Реутова «Три четыре» и «Конфетти». Победителями в номинации «Современный танец» оказались эти же коллективы.

Кроме того, реутовский ансамбль «Девчата» получил награду «За сохранение и развитие традиций народного танца».

Ранее мы рассказывали о том, что юные артисты из Реутова выиграли Гран-при на областном театральном конкурсе.