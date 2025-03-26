Юные артисты из Реутова выиграли Гран-при на областном театральном конкурсе

Воспитанники «Детской школы искусств-музыкальный театр» из Реутова приняли участие в областном фестивале-конкурсе детских коллективов «Театральный Олимп». Они представили на суд жюри мюзикл «История Кая, история Герды».

Постановка ребят из Реутова была удостоена высшей награды — Гран-при конкурса. Также участники коллектива получили специальные дипломы.

Художественного руководителя театра, заслуженного работника культуры Российской Федерации Ирину Тульчинскую наградили за профессиональное педагогическое мастерство. Также Анастасия Старкова и Андрей Ткачук победили в номинации «Лучший дуэт», а Елизавета Гришина — в номинации «Лучшая эпизодическая роль».

Впервые зрители увидели мюзикл театральной группы в Центре культуры и искусств Реутова перед Новым годом. В нем поучаствовали более 70 юных артистов.