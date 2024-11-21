Три километра трассы М-7 «Волга» расширили в Ногинске
Капитальный ремонт Горьковского шоссе завершили рядом с Ногинском. Работы прошли на участке от 57-го до 60-го километра.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, на участке трассы обустроили шесть полос движения, развели встречные потоки ограждением, установили 115 опор освещения и обустроили тротуары для пешеходов.
В результате пропускная способность дороги увеличилась. Время пути станет заметно короче более чем для 50 тысяч водителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии первых участков Южно-Лыткаринской дороги зимой. Она разгрузит юго-восток региона.
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Три километра трассы М-7 «Волга» расширили в Ногинске
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