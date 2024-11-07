Незаконные торговые точки снесут по решению суда в Мытищах

Власти муниципалитета продолжают активную работу по выявлению и ликвидации самовольно построенных объектов. Очередные постройки будут демонтированы в поселке Пироговском.

При проверке торговых павильонов были обнаружены многочисленные нарушения — постройки не соответствуют требованиям пожарной безопасности и градостроительным нормам. После рассмотрения иска администрации округа Мытищинский городской суд вынес решение о сносе самовольных объектов.

Собственников торговых точек обязали самостоятельно демонтировать постройки в течение месяца. В случае невыполнения этого требования сносом павильонов займутся соответствующие организации. За каждый день просрочки владельцы будут платить штраф.

Суд также вынес решение о закрытии кафе, в котором отсутствовали канализация, вентиляция и водоснабжение.

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