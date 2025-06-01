Три детские площадки открыли после ремонта в День защиты детей в Подольске

В микрорайоне Климовск в Подольске в Международный день защиты детей после реконструкции открыли три детские площадки. Обновленные игровые зоны уже радуют малышей во дворах на проспекте 50 лет Октября и улице Первомайской.

На детских площадках заменили резиновое покрытие, поставили новые лавочки, урны и ограждения. А вблизи дома № 20 на проспекте 50 лет Октября появилась современная зона для занятий воркаутом площадью 100 квадратных метров. Модернизацию игровых площадок выполнили в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

«Продолжаем делать Подольск удобнее для жизни. До конца года планируем обустроить еще 19 игровых и спортивных пространств для юных жителей округа», — поделился глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.