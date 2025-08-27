Три арт-лаборатории открыли на бывшей хлопкопрядильной фабрике в Балашихе

В городском округе Балашиха участники паблик-арт лаборатории успешно защитили свои проекты и приступили к их реализации в рамках фестиваля креативных индустрий «Энтузиасты». Изначально планировалось создать 50 арт-объектов, но амбициозные идеи вдохновили организаторов увеличить их число до 100.

Первые работы уже украшают город: в одном из скверов появилась яркая инсталляция из разноцветных катушек, которая сочетает художественную ценность и функциональность, становясь местом для отдыха горожан.

Параллельно началась подготовка к site-specific спектаклю, основанному на уникальном маршруте и оригинальных сценарных решениях. Также урбанисты приступили к обсуждению архитектурного объекта, который будет возведен во время фестиваля «Энтузиасты», намеченного на 20–21 сентября.

Проекты паблик-арт лаборатории направлены на преобразование городской среды, вовлечение жителей в культурную жизнь и создание новых точек притяжения. Балашиха становится ярче и креативнее благодаря энтузиазму участников и поддержке горожан.